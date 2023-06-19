وكيل «زراعة الشيوخ»: وجود الشباب في المشهد السياسي أهم مكتسبات 30 يونيو

قال النائب محمد ماهر السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ مصر كلها تستعد لذكرى عظيمة للغاية وهي 30 يونيو لما حققته من أحداث ترتب عليها تنمية وطريق للجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أنَّ وجود الشباب في المشهد السياسي سواء في المقاعد النيابية أو المقاعد التنفيذية من أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو.

مكتسبات ثورة 30 يونيو

وأضاف «السباعي»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم أية جمال الدين، على قناة DMC، أنَّ معركة التنمية التي تخوضها مصر ثان مكتسبات ثورة 30 يونيو، إذ بدأنا نلمس المشروعات القومية التي تُقدم فضلا عن الخدمات الحقيقة والمبادرات الرئاسية مثل «حياة كريمة»، على الرغم من الأزمات والتحديات التي واجهتنا، مشيرًا إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعلق بـ«كون الشعب المصري كان ومازال يتحمل التحديات والأزمات، وأثبت انه على قدر المسؤولية».

تحديات مصر الأساسية

وتابع أنَّ الأمن الغذائي أصبح ملف أمن قومي وليس رفاهية، مشيرًا إلى أن مصر كان لديها 4 تحديات أساسية تتمثل في محدودية الموارد المائية وكيفية الاعتماد على مياه نهر النيل بنسبة تتجاوز 97% من مواردنا فضلا عن التغيرات المناخية وتأثيرها على الإنتاجية وحجمها ونوعية المحاصيل، إلى جانب الزيادة السكانية التي تلتهم كل أوجه التنمية وتفتت الرقعة الزراعية.