شاهد من ميدان 30 يونيو: حرصنا على العمل بشكل قانوني في التسويق لحملة «تمرد»

قالت مها أبو بكر، المحامية بالنقض، إنَّها كانت حريصة على مراعاة العمل بشكل قانوني في التسويق لحملة «تمرد»، موضحةً أنَّ التصويغ القانوني لفكرة «تمرد» جاءت من أنه بأي مرفق انتخابي، مثل الجمعية العمومية، يحق للناخبين سحب الثقة إذا ما انقلب من تم انتخابه على العقد الاجتماعي بينه وبين الجمعية.

أبو بكر: الإعلان الدكتاتوري المحصن لقرارات مرسي كان القشة التي قصمت ظهر البعير

وأضافت «أبو بكر» خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC» تقديم الإعلامية إيمان الحصري على شاشة dmc، أنَّ الإعلان الدكتاتوري الذي حصن قرارات الرئيس المعزول من الطعن عليها وتغيير النائب العام بجره قلم والانقلاب على تشكيل المحكمة الدستورية العليا، موضحةً «كان الأمر بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير وانقلاب واضح على العقد الاجتماعي بين رئيس الجمهورية والشعب المصري الذي انتخبه».

فكرنا في التحرك بشكل قانوني بإنشاء جمعية عمومية لعموم الشعب

وتابعت المحامية بالنقض، «كان لابد من التحرك بشكل قانوني من الجمعية العمومية لعموم الشعب والتي تم تشكيلها باستقاء أفكار على مدار حقب تاريخية لمصر مثل تفويض الشعب إلى سعد زغلول بتوكيلات أو سحب النقابات الثقة باستخدام جمع التوقيعات، وبقي أن نصيغ ورقة تمرد وننزل نجمع توقيعات الناس بالرقم القومي لتجنب الطعن والمفاجأة الحقيقية كانت من الناس ورد فعلهم وتعاونهم الشديد».