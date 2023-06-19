احتفالات في مراكز شباب القليوبية بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

افتتح الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتورة منال جمال، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، يوم الأحد، أولى فاعليات أسبوع ختام أنشطة الشباب والرياضة، احتفالا بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، والذي تم تنفيذه بمركز شباب سنديون، لاستضافة حفل ختام أنشطة إدارة الشباب على مستوى المديرية، بحضور الدكتورة جيهان رشوان، مدير الإدارة العامة للتدريب وريادة الأعمال، الدكتور عمرو فاروق، منسق عام مشروع مشواري بوزارة الشباب والرياضة، والنائب الدكتور إبراهيم عويس، عضو مجلس النواب ولفيف من الشخصيات العامة وقيادات المديرية.

معرض للمشغولات اليدوية

وتضمن الاحتفال معرضا للمشغولات اليدوية لأندية الفتاة والمرأة، وعرض نماذج تدريب وورشة عمل لمشروع مشواري، وتفقد مشروع علمني حرفة، ومعسكر الجوالة، وعرض فني غنائي وفنون شعبية وشعر وزجل وتكريم للمتميزين فى الأنشطة على مدار العام.

احتفالات الشباب والرياضة في القليوبية بختام الأنشطة

وفي كلمته رحب الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بالحضور، مشيرا إلى أنّ احتفالات الشباب والرياضة بالقليوبية بختام الأنشطة، يأتى تزامنا مع ذكرى ثورة 30 يونيو، لعرض إنجازات الدولة ممثلة في الخدمات والأنشطة والإنجازات التي تحققها وزارة الشباب والرياضة، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في التوسع والعمل المتواصل بكافة القطاعات والوصول لأعلى معدلات من الإنجاز، تحقيقا لاستراتجية وزارة الشباب والرياضة، والتي تأتي من رؤية الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال الصبروط إنّ البرنامج تم إعداده ليشمل عروض رياضية وفنية، عروض مسرحية وتكريم للمتميزين، وعرض إنجازات كل قطاع خلال العام الحالي، ومشاركة كافة الإدارات الفنية والفرعية، لافتا إلى أن بداية الاحتفالات يوم الأحد بمركز شباب سنديون بقليوب، وحفل ختام أنشطة إدارة الشباب على مستوى المحافظة، وتتوالى الاحتفالات تباعا وبشكل يومي للإدارات الفنية بحفل ختام أنشطة إدارة البرلمان والتعليم المدني بمركز شباب كفر بطا، يعقبها إدارة الرياضة بمركز شباب 15مايو، وإدارة النشئ بمركز شباب قليوب، وختاما أنشطة وإنجازات مكتب قادرون باختلاف على مسرح هيئة الشبان ببنها يوم الخميس 22 يونيو الجاري.

جدير بالذكر، أنّ هذه الأنشطة تاتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الاحتفالات يتم تنفيذها يوميا خلال الأسبوع الحالي، بواقع حفل لكل إدارة فنية في تمام الساعة السادسة مساءً، وفقا للبرنامج الزمني وأماكن التنفيذ.