الكشف على 1287 مواطنا في قافلة طبية بكفر الشيخ ضمن «حياة كريمة»

اختتمت قافلة طبية مجانية أعمالها بقرية السيد البدوي، التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، على مدار يومين متتاليين، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إقبال كبير من الأهالي على القافلة الطبية

وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي قرية السيد البدوي والقرى المجاورة بمركز مطوبس، وشملت عدة تخصصات طبية هي الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن، بجانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور مجدي شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أنّ القافلة وقعت الكشف الطبي على 1287 مترددًا، وخضع 62 مواطناً للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجرى عمل تحاليل طبية لـ150 حالة، وأشعة لـ49 حالة، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصةً فيروس كورونا المستجد، وانتفع بها 700 مواطنًا.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأشار «شنح» إلى أنه جرى أيضًا تقديم خدمات التقارير الطبية لعدد 5 مرضى، والتحويل على أقرب مستشفى لعدد 15 مريضًا لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مقدمًا الشكر لكلٍ من الإدارة الصحية بمطوبس، والوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، وغرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.