موعد أذان المغرب اليوم مع أول أيام ذي الحجة.. في القاهرة والمحافظات

اليوم الاثنين هو أول أيام صيام شهر ذي الحجة، للمسلمين الذين قرروا صيام العشر الأوائل من الشهر الكريم، يزداد الاهتمام بمعرفة موعد أذان المغرب اليوم في عدد من محافظات الجمهورية، خاصة في ظل اختلاف مواعيد أذان المغرب بين محافظة وأخرى وفقا لحركة الشمس.

ومن خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب اليوم فى عدد من محافظات الجمهورية، مع أول أيام صيام شهر ذي الحجة، وفقا للمواعيد المعلنة ومن جانب الهيئة العامة للمساحة المصرية.

موعد أذان المغرب اليوم مع أول أيام ذي الحجة

تباين موعد أذان المغرب في المدن المصرية، حيث تراوح فرق رفع الأذان من مدينة لأخرى ما بين 3-15 دقيقة، وفقا لبيان هيئة المساحة المصرية.

- موعد أذان المغرب في محافظة الإسكندرية: 8:07 مساءً

- موعد أذان المغرب في محافظة القاهرة: 7:59 مساءً

- موعد أذان المغرب في محافظة أسوان: 7:38 مساءً

- موعد أذان المغرب في محافظة الإسماعيلية: 7:56 مساءً

- موعد أذان المغرب في محافظة سوهاج: 7:49 مساءً

- موعد أذان المغرب في محافظة دمياط: 8:00 مساءً

- موعد أذان المغرب في محافظة قنا: 7:44 مساءً

- موعد أذان المغرب في محافظة الأقصر: 7:43 مساءً

- موعد أذان المغرب في محافظة المنصورة: 8.00 مساءً

- موعد أذان المغرب في محافظة أسيوط: 7:52 مساءً