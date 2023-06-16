مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 16-6-2023 على محافظات الجمهورية

سجلت هيئة المساحة المصرية، كافة مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 16-6-2023 التي تشهد استقرارا في عدد من الفروض في حين تشهد تغيرا بمواعيد فروض أخرى كالمغرب والفجر والعشاء، في كل محافظة على حدة.

من خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 16- 6- 2023، وذلك بعدد من المدن والمحافظات.

مواقيت الصلاة اليوم

جاءت مواقيت الصلاة اليوم الجمعة، في بعض محافظات الجمهورية كما يلي:

مواقيت الصلاة في الدقهلية

موعد أذان الفجر: 4:1 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:55مساء

موعد أذان العصر: 4:33مساء

موعد أذان المغرب: 8:00مساءً

موعد أذان العشاء: 9:35 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:08 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:56مساء

موعد أذان العصر: 4:31مساء

موعد أذان المغرب: 7:58مساءً

موعد أذان العشاء: 9:31مساء

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:34 صباحًا

أذان الظهر: 12:49 صباحًا

أذان العصر: 4:08 مساء

أذان المغرب: 7:38 مساء

أذان العشاء: 9:03 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

موعد أذان الفجر: 4:05 صباحا

أذان الظهر: 12:56 مساء

أذان العصر: 4:34 مساء

أذان المغرب: 8:01 مساءً

أذان العشاء: 9:36 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:08صباحًا

موعد أذان الظهر: 01:01 مساء

موعد أذان العصر: 3:39 مساء

موعد أذان المغرب: 8:06 مساء

موعد أذان العشاء: 9:42 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 20:18 صباحا

أذان الظهر: 12:54 مساء

أذان العصر: 4:20مساء

أذان المغرب: 7:48 مساء

أذان العشاء: 9:16

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 3:59صباحًا

أذان الظهر: 12:53 مساء

أذان العصر: 4:32 مساء

أذان المغرب: 7:59 مساء

أذان العشاء: 9:35مساء

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:17صباحًا

أذان الظهر: 12:50مساء

أذان العصر: 4:15 مساء

أذان المغرب: 7:43مساء

أذان العشاء: 9:11 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:19صباحا

أذان الظهر: 12:50 مساء

أذان العصر: 4:14 مساء

أذان المغرب: 7:42 مساءً

أذان العشاء: 9:09 مساءً