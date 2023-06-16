مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 16-6-2023 على محافظات الجمهورية
كتب:
هبهَ وهـدان
02:02 ص | الجمعة 16 يونيو 2023
مواقيت الصلاة اليوم
سجلت هيئة المساحة المصرية، كافة مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 16-6-2023 التي تشهد استقرارا في عدد من الفروض في حين تشهد تغيرا بمواعيد فروض أخرى كالمغرب والفجر والعشاء، في كل محافظة على حدة.
من خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 16- 6- 2023، وذلك بعدد من المدن والمحافظات.
مواقيت الصلاة اليوم
جاءت مواقيت الصلاة اليوم الجمعة، في بعض محافظات الجمهورية كما يلي:
مواقيت الصلاة في الدقهلية
موعد أذان الفجر: 4:1 صباحًا
موعد أذان الظهر: 12:55مساء
موعد أذان العصر: 4:33مساء
موعد أذان المغرب: 8:00مساءً
موعد أذان العشاء: 9:35 مساء
مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة
موعد أذان الفجر: 4:08 صباحًا
موعد أذان الظهر: 12:56مساء
موعد أذان العصر: 4:31مساء
موعد أذان المغرب: 7:58مساءً
موعد أذان العشاء: 9:31مساء
مواقيت الصلاة في محافظة أسوان
أذان الفجر: 4:34 صباحًا
أذان الظهر: 12:49 صباحًا
أذان العصر: 4:08 مساء
أذان المغرب: 7:38 مساء
أذان العشاء: 9:03 مساء
مواقيت الصلاة في محافظة الغربية
موعد أذان الفجر: 4:05 صباحا
أذان الظهر: 12:56 مساء
أذان العصر: 4:34 مساء
أذان المغرب: 8:01 مساءً
أذان العشاء: 9:36 مساءً
مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية
موعد أذان الفجر: 4:08صباحًا
موعد أذان الظهر: 01:01 مساء
موعد أذان العصر: 3:39 مساء
موعد أذان المغرب: 8:06 مساء
موعد أذان العشاء: 9:42 مساء
مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج
موعد أذان الفجر: 20:18 صباحا
أذان الظهر: 12:54 مساء
أذان العصر: 4:20مساء
أذان المغرب: 7:48 مساء
أذان العشاء: 9:16
مواقيت الصلاة في محافظة دمياط
موعد أذان الفجر: 3:59صباحًا
أذان الظهر: 12:53 مساء
أذان العصر: 4:32 مساء
أذان المغرب: 7:59 مساء
أذان العشاء: 9:35مساء
مواقيت الصلاة في محافظة قنا
موعد أذان الفجر: 4:17صباحًا
أذان الظهر: 12:50مساء
أذان العصر: 4:15 مساء
أذان المغرب: 7:43مساء
أذان العشاء: 9:11 مساء
مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر
موعد أذان الفجر: 4:19صباحا
أذان الظهر: 12:50 مساء
أذان العصر: 4:14 مساء
أذان المغرب: 7:42 مساءً
أذان العشاء: 9:09 مساءً