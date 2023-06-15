مواقيت الصلاة اليوم الخميس 15-6-2023 على محافظات الجمهورية

استعرضت هيئة المساحة المصرية، مواقيت الصلاة اليوم الخميس 15-6-2023 التي تشهد استقرارا في مواعيد صلاتي الظهر والعصر فى معظم المحافظات، في حين تشهد تغيرا بمواعيد المغرب والفجر والعشاء، في كل محافظة على حدة.

من خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة اليوم الخميس 15- 6- 2023، وذلك بعدد من المدن والمحافظات.

مواقيت الصلاة اليوم

جاءت مواقيت الصلاة اليوم الخميس، في بعض محافظات الجمهورية كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة 6 أكتوبر

موعد أذان الفجر: 4:9 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:56 مساء

موعد أذان العصر: 4:56 مساء

موعد أذان المغرب: 7:31 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:32 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:06 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:53مساء

موعد أذان العصر: 4:29 مساء

موعد أذان المغرب: 7:56مساءً

موعد أذان العشاء: 9:29 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:26 صباحًا

أذان الظهر: 12:49 صباحًا

أذان العصر: 4:07 مساء

أذان المغرب: 7:37 مساء

أذان العشاء: 9:02 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

موعد أذان الفجر: 4:12 صباحا

أذان الظهر: 12:55 مساء

أذان العصر: 4:29 مساء

أذان المغرب: 7:54 مساءً

أذان العشاء: 9:26 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:10 صباحًا

موعد أذان الظهر: 01:01 مساء

موعد أذان العصر: 3:38 مساء

موعد أذان المغرب: 8:04 مساء

موعد أذان العشاء: 9:39 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:18 صباحا

أذان الظهر: 12:51 مساء

أذان العصر: 4:18 مساء

أذان المغرب: 7:45 مساء

أذان العشاء: 9:13

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 4:00 صباحًا

أذان الظهر: 12:53 مساء

أذان العصر: 4:32 مساء

أذان المغرب: 7:58 مساء

أذان العشاء: 9:33مساء

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:16 صباحًا

أذان الظهر: 12:48 مساء

أذان العصر: 4:13مساء

أذان المغرب: 7:40مساء

أذان العشاء: 9:08 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:21 صباحا

أذان الظهر: 12:50 مساء

أذان العصر: 4:13 مساء

أذان المغرب: 7:41 مساءً

أذان العشاء: 9:07 مساءً