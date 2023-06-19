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موعد العرض الأول لفيلم «وصية رجل حكيم في شئون القرية والتعليم» بعد ترميمه

كتب:

ضحى محمد
11:30 ص | الإثنين 19 يونيو 2023
داوود عبد السيد

داوود عبد السيد

يعرض مركز الثقافة السينمائية، بعد غد الأربعاء، فيلم «وصية رجل حكيم في شئون القرية والتعليم» للمخرج داوود عبد السيد، من إنتاج المركز القومي للسينما، لأول مرة للجمهور العام بعد ترميمه.

يأتي ذلك استمرارا لأنشطة المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، وسبق وعرض الفيلم في الدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.

تفاصيل فيلم «وصية رجل حكيم في شئون القرية والتعليم»

الفيلم التسجيلي من أعمال المخرج داوود عبد السيد في بداية مشواره الفني، قبل أن يتجه إلى الأعمال الروائية والدرامية، ويعقب العرض ندوة تجري فيها مناقشة الفيلم مع الجمهور.

موعد عرض «فيلم وصية رجل حكيم في شئون القرية والتعليم»

تقام الفعالية تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية، في تمام الساعة السابعة مساء الأربعاء 21 يونيو، بمقر مركز الثقافة السينمائية.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.