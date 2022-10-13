تكريم المخرج داوود عبدالسيد في «أيام قرطاج السينمائية» الـ33

تنطلق النسخة الـ 33 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية في الفترة من 29 أكتوبر الجاري وحتى 5 نوفمبر المقبل، وتشهد الدورة المقبلة من المهرجان بجانب مشاركة مجموعة كبيرة من الأفلام العربية والأفريقية التي تتنافس على جوائز المسابقات المتنوعة، تكريم عدد من صناع السينما البارزين والمبدعين في الوطن العربي على رأسهم المخرج داوود عبدالسيد.

ويشمل برنامج تكريم المخرج داوود عبد السيد في أيام قرطاج السينمائية، عرض فيلمي «البحث عن سيد مرزوق» إنتاج عام 1990، و«مواطن ومخبر وحرامي» إنتاج 2001، وتتضمن قائمة التكريمات الممثل التونسي هشام رستم، المخرجة التونسية كلثوم برناز، المخرجة الجزائرية يمينة بشير شويخ، المخرج المغربي محمد عبد الرحمن التازي، إضافة إلى الممثلة الإيفوارية ناكي سي سافاني.

44 فيلما يتنافسون على جوائز أيام قرطاج السينمائية

يتنافس على جوائز المسابقة الرسمية 44 فيلمًا، من بينهم 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، إضافة إلى 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، أما مسابقة الأفلام الروائية القصيرة يشارك بها 12 فيلمًا، وفي مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة يتنافس بها 8 أفلام فقط.

تقاصيل «فوكيس فلسطين» في أيام قرطاج السينمائي

وكشفت إدارة أيام قرطاج السينمائي عن برنامجد جديد بعنوان «فوكيس فلسطين» للاحتفاء بالسينما التي تناولت الوضع الفلسطيني من خلال ترميم ورقمنة عدد من الأفلام الكلاسيكية، ويتضمن البرنامج عرض أفلام روائية ووثائقية، قصيرة وطويلة تراوح بين قسوة الواقع الفلسطيني وشاعرية ومخيال المقاومة والإبداع، بجانب وإحياء ذكرى صناعها الراحلين جوسلين صعب، برهان علوية وشوقي الماجري، بحضور عدد من المخرجين قيس الزبيدي، قاسم حول، ميشال خلايفي، رشيد مشهراوي.

ووقع الاختيار على المملكة العربية السعودية؛ لتكون ضيف شرف المهرجان، ويتضمن البرنامج عرض 7 أفلام بالإضافة إلى تنظيم ندوة بعنوان «دور الجمعيات غير الربحية في المجال السينمائي السعودي».