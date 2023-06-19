ضبط عامل خردة متهم بقتل شخص وسرقته في مطروح 

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مطروح بمديرية أمن مطروح من إحدى المستشفيات باستقباله جثة (أحد الأشخاص بها عدة جروح طعنية نافذة بالجسم - مقيم بدائرة القسم).

بالانتقال والفحص وبسؤال والدة المجني عليه قررت قيام نجلها بالتوجه بمركبة تروسيكل لشراء بعض المستلزمات، وفي وقت لاحق عثر الأهالي على المجني عليه وبه الإصابات المنوه عنها بدائرة القسم، دون المركبة المشار إليها.

جرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل خردة – مقيم بدائرة القسم).

أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بقيامه باستدراج المجني عليه بزعم توصيله لإحدى المناطق بدائرة القسم وطلب منه مساعدته في إحضار حقائبه من داخل مبنى تحت الإنشاء، وعقب ذلك قام بمغافلته والتعدي عليه باستخدام سكين والاستيلاء على مركبة التروسيكل الخاص بالمجني عليه ولاذ بالفرار، وعقب ذلك قام ببيعها مقابل مبلغ مالى لعميله سيئ النية (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه وأرشد عن المركبة المستولى عليه.