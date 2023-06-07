سر مقتل شاب في فارسكور أمام مقهى.. زميله أنهى حياته بسبب «علف حصان»

لم يكن يتخيل الشاب «محمد علي» صاحب الـ27 عامًا، أن تنتهي حياته بطريقة بشعة على يد زميله طعنًا بآلة حادة، بسبب خلاف على علف الحصان، حيث نقل جثمان الضحية إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة.

جريمة بسبب علف الحصان

كانت الساعة تشير إلى الرابعة عصر الأحد الماضي، حضرت الأجهزة الأمنية بقسم فارسكور التابع لمديرية أمن الدقهلية، بعد ورورد إشارة تفيد بوقوع مشاجرة وسقوط قتيل وشهرته «علي مطرية» بدائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط المباحث فارسكور إلى مكان الحادث وتبيّن أنّ عربجي اختلف مع زميله على علف الحصان داخل اسطبل يستخدمونه لمبيت حصان خاص بكل واحد منهما، فطعنه طعنة أودت بحياته في الحال وفر هاربا، وألقت قوات الأمن القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بسبب علف الحصان.

جريمة داخل إسطبل الحصان

وفقَا للتحريات الأولية التي أشرف عليها ضباط مباحث فارسكور، فالمتهم والضحية كان يعملان سويًا، ويقومون ببيات الأحصنة داخل إسطبل، ويوم الواقعة نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة أثر قيام الضحية بأخذ علف الحصان دون معرفة زميله، وعندما عاد لم يجد علفا للحصان بالمكان المخصص له، فاستشاط غضبًا، وسدد له طعنة أودت بحياته.

وقررت جهات التحقيقات حبس المتهم 4 أيام، وعرضه على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان وقت ارتكاب الواقعة، تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه.

الموقف القانوني

وعن العقوبة المتوقعة على المتهم، يقول حسين ياسر كمال الخبير القانوني، إنّ المتهم سيواجه عقوبة رادعة وهي الإعدام شنقا، وفق نص المادة 2344 من قانون العقوبات حيث «يُحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».