ممثل حزب العدل بالحوار الوطني: العمل الأهلي أحد ركائز التنمية في مصر

قال الكاتب الصحفي حازم الملاح ممثل حزب العدل بلجنة العمل الأهلي والنقابات بالحوار الوطني، إنّ العمل الأهلي أحد ركائز التنمية في مصر مع الحكومة والقطاع، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الماضية لعب دورا كبيرا، موضحا أنه «مع قانون 149 لسنة 2019 أصبح هناك عددا من المعوقات، ومن خلال حزبنا عقدنا العديد من الجلسات مع عدد كبير من الجمعيات الأهلي لبحث معوقات التطبيق».

من أبرز المعوقات الخاصة بالقانون ما يخص المرافق مثل فواتير الكهرباء

وأضاف ممثل حزب العدل بلجنة العمل الأهلي والنقابات بالحوار الوطني، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، «من أبرز المعوقات الخاصة بالقانون ما يخص المرافق مثل فواتير الكهرباء، وهو ما أثر بشكل كبير على الجمعيات، ولمسنا في الفترة الماضية أن هناك جمعيات تعاني من هذه الإشكاليات، وبالتالي طرحناها في جلسة الأمس حتى يكون لدينا أكبر عدد من الجمعيات».

القانون الحالي به ميزة وهي أنه جعل إشهار الجمعيات الأهلية يكون بالإخطار

وشدد ممثل حزب العدل بلجنة العمل الأهلي والنقابات بالحوار الوطني على أن القانون الحالي يضم ميزة وهي أنه جعل إشهار الجمعيات الأهلية بالإخطار، ولكن القانون الذي سبقه كان يخص الترخيص، فالإخطار ميزة إيجابية، ولكن في التطبيق توجد شروط أخرى تؤثر على الإخطار وتعيدنا مرة أخرى إلى الترخيص، وهذا الأمر يحتاج إلى مناقشة في الحوار الوطني ونحن مقبلون على الجمهورية الجديدة.