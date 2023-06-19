«DMC» تبرز عدد «الوطن»: «الحوار الوطني.. رؤية لتطوير العمل الأهلي والبحث العلمي»

عرض برنامج «8 الصبح»، من تقديم أية جمال الدين، على قناة DMC، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بالقضايا المطروحة على مائدة المحور السياسي بالحوار الوطني، بعنوان «الحوار الوطني.. رؤية لتطوير العمل الأهلي والبحث العلمي»، وآخر حول جهود الدولة المصرية لوقف حقن الدماء في السودان، بعنوان «السيسي»: نبذل أقصى الجهد لحقن دماء الأشقاء في السودان.

أبرز القضايا المطروحة بالأمس

وقال الكاتب الصحفي أحمد إمبابي، إن الحوار الوطني ينال مساحات كبيرة للغاية في الصحافة المصرية، نظرا إلى حجم الزخم والتفاعل معه فضلا عن القضايا المهمة التي تُطرح على بالحوار الوطني، مشيرًا إلى أنه جرى مناقشة 3 ملفات مهمة بالحوارالوطني أمس، الأول: موضوع قانون تنظيم العمل الأهلي والتنموي وما يتعلق بتطوير أداء الجمعيات الأهلية، بينما الثاني: موضوع حرية البحث العلمي والشراكة بين الأكاديمية المصرية ونظيرتها بالخارج، أما الثالث: قانون تنظيم العمل المحلي وعودة تشكيل المجالس الشعبية المحلية.

ملف العمل الأهلي التنموي

وأضاف خلال حواره لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم أية جمال الدين، على قناة DMC، أن هناك تفرقة بين عنصرين مهمين في ملف العمل الأهلي التنموي، إحداهما يتعلق بتأكيد أهمية وضرورة تشجيع العمل الأهلي ودعم منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، فضلا عن كونها دورها تكاملي مع الحكومة، أما الآخر يتمثل في الاستغلال السياسي لمنظمات المجتمع المدني.