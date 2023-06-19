عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني منح الشباب فرصة لطرح أفكارهم

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تمثل خلية نحل تعمل في كل التخصصات والمجالات، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني منح فرصة للشباب من أجل التواجد وطرح أفكارهم حول الموضوعات والتحديات التي تشغل الدولة المصرية.

الحوار الوطني لحظة تاريخية

وأضاف «إسماعيل»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم أية جمال الدين، على قناة DMC، أن الحوار الوطني لحظة تاريخية تمر بها مصر، موضحًا أن مصر شهدت عدة حوارات وطنية خلال العقود السابقة ولكنها لم تكن بنفس المستوى التي خرج به الحوار الوطني الحالي، مؤكدًا أن أكثر ما يميز الحوار الوطني الحالي أنه شامل وجامع.

الفرق بين الحوار الوطني الحالي والسابقين له

وتابع، أن الحوارات الوطنية السابقة كانت تقتصر على بعض الموضوعات، بينما الحوار الوطني الحالي يفتح المجال للنقاش مع وضع تصورات وحلول لكل التحديات، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني يشمل 3 محاور رئيسية تمثل كل ما يشغل الدولة المصرية من النواحي السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية فضلا عن كونه يضم 113 قضية فرعية خاصة أن مصر تواجه تداعيات أزمة عالمية اقتصادية.