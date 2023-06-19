موعد ومكان عزاء الكاتب محمد أبو العلا السلاموني

كشفت أسرة الكاتب المسرحي والسيناريست محمد أبو العلا السلاموني، عن موعد العزاء في الفقيد، والذي وافته المنية صباح أمس الأحد، عن عمر ناهز 82 عامًا، بشكلٍ مفاجئ.

وأوضحت الأسرة أنّ العزاء في الرحل محمد السلاموني، سيكون اليوم الاثنين، عقب صلاة المغرب من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك حسبما جرى الإعلان عبر الحساب الرسمي لـ«السلاموني» على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

اللحظات الأخيرة في حياة محمد أبو العلا السلاموني

وكان الكاتب المسرحي والسيناريست محمد أبو العلا السلاموني، قد رحل عن عالمنا خلال مُشاركته في اجتماع مجلس إدارة المركز القومي، أمس الأحد، لمُناقشة سبل استمرار مجلة المسرح، وذلك حسبما أعلن الناقد محمد الروبي.

تفاصيل أحدث إصدارات محمد أبو العلا السلاموني

وكان محمد أبو العلا السلاموني، قد أعلن قبل أيام، عن أحدث إصداراته، إذ كتب: «صدر لي عن طريق إدارة النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة (إصدارات خاصة) كتاب (بيان للمسرح الشعبي).. نحو تأسيس نظرية للمسرح الشعبي، بالإضافة إلى مقالات للنقاد الكبار (فؤاد دوارة، وفاروق عبدالقادر، ومحمد الروبي، وأحمد عبدالرازق أبو العلا، وفاء كمال) تطبيقًا على هذه القضية».