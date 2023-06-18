المهرجان القومي للمسرح ينعى محمد أبو العلا السلاموني

نعت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، الكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 82 عامًا، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، حيث إنه كان عضوًا بلجنة الندوات في الدورة الحالية.

وشيعت جنازة الكاتب محمد أبو العلا السلاموني، مساء اليوم الأحد، عقب صلاة المغرب، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ووارى الجثمان الثرى بمقابر العائلة.

سيرة ومسيرة محمد أبو العلا السلاموني

محمد أبو العلا السلاموني، روائي وكاتب مسرحي مصري، من مواليد محافظة دمياط عام 1941، تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1968، عمل كمدير عام المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، كما عمل كعضو في اللجنة الدائمة للمسرح بالمجلس الأعلى للثقافة.

مثلت مسرحيته «مآذن المحروسة» المسرح المصري في مهرجان القاهرة الأول للإبداع العربي سنة 1984، كما مثلت مسرحيته «الثأر ورحلة العذاب» المسرح المصري في مهرجان جرش بالأردن سنة 1986، وكتب للدراما التليفزيونية مسلسلات منها «البحيرات المرة، الحب في عصر الجفاف، صفقات ممنوعة، رسالة خطرة، أحلام مسروقة، قصة مدينة».

وحصل محمد أبو السلاموني، على جائزة الدولة في الآداب عن النص المسرحي سنة 1984، وجائزة وسام الدولة في العلوم والفنون من الطبقة الأولى سنة 1986، وجائزة أحسن نص مسرحي من معرض الكتاب الدولي بالقاهرة سنة 1992، وجائزة أحسن نص مسرحي بالفصحى من منظمة الألكسو في مهرجان قرطاج الدولي سنة 1995، وحصل على الميدالية الذهبية لأحسن سيناريو في الدراما التليفزيونية من مهرجان القاهرة الدولي للإذاعة والتليفزيون سنة 1997، وفاز بجائزة التأليف في مهرجان المسرح المصري القومي الرابع عن مسرحية «تحت التهديد» التي قدمها مسرح الهناجر.