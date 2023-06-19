عمرو سلامة ينتهي من تصوير فيلم «60 جنيه»: تجربة مليئة بالشغف (صور)

كشف المخرج عمرو سلامة، عن انتهاء تصوير الفيلم القصير «60 جنيه»، صباح اليوم، مُعربًا عن سعادته بتلك التجربة التي تُعيده إلى الأفلام القصيرة بعد سنوات من الغياب.

ونشر «سلامة»، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، صورًا من كواليس الفيلم، وعلق عليها: «فركش الفيلم القصير (60 جنيه)، انتهينا من تصوير تجربة مليئة بالشغف والحماس والاستمتاع، ونتيجة نظنها ستكون مرضية جدا».

عمرو سلامة يعود لاستئناف تصوير فيلم «شماريخ»

وفي سياق آخر، يستعد عمرو سلامة، لاستئناف تصوير فيلم «شماريخ»، بطولة الثنائي آسر ياسين وأمينة خليل، خلال الأيام القليلة المُقبلة، تمهيدًا لطرحه في موسم أفلام صيف 2023.

فيلم «شماريخ» من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي ومصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية، حول رجل أعمال يمتلك مصنع بلالين وتنشأ بينه وبين فتاة قصة حب ويواجههم العديد المواقف والمفاجآت.