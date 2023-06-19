محافظ الإسكندرية: زراعة 135 ألف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، زيادة المسطحات الخضراء بنطاق الأحياء، لافتا إلى توجيه الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة اللواء أشرف بدران؛ وبالتنسيق مع الجهات المعنية بزراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة، إضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية، ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية، حيث وصل عدد زراعة الأشجار إلى 135 ألف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة.

زراعة 2000 شجرة في الأسبوع 43 من المبادرة

وأوضح «الشريف»؛ في بيان اليوم، أنه خلال الأسبوع الثالث والأربعين تم زراعة نحو 2000 شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الاسكندرية، ليصل إجمالى ما تم زراعته 135 ألف شجرة منذ بداية تنفيذ المبادرة الرئاسية.

زراعة الأشجار في الإسكندرية

وأضاف؛ بأنه تم زراعة 430 من الأشجار المثمرة وغير المثمرة بحي وسط، فضلا عن زراعة 405 شجرة مثمرة بحى المنتزة أول، وزراعة 245 شجرة مثمرة بحى المنتزة ثان، بالإضافة إلى زراعة 227 شجرة مثمرة وغير مثمرة بحى غرب، وزراعة 198 شجرة مثمرة بحي العجمي، وزراعة 52 شجرة مثمرة وغير مثمرة بحي شرق.