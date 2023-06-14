تدريب السيدات على الأشغال اليدوية بـ«زراعة الإسكندرية» لتمكينهن اقتصاديًا

بدأت مديرية الزراعة في الإسكندرية، في تدريب السيدات على الأشغال اليدوية والخرز من خلال دورات تدريبية يجري تنظيمها؛ لدعم المرأة المصرية ومساعدتها في تعلم حرفة تستطيع من خلالها إنشاء مشروعات صغيرة تدر عليها دخلًا مما يرفع الحالة الاقتصادية لأسرتها لتمكينها اقتصاديا، وتكون عنصرًا منتجًا.

التنمية الريفية والأشغال اليدوية

وقال الدكتور نبيل الششتاوي وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن المديرية تسعى دائمًا إلى دعم الأسرة المصرية من خلال تعليم السيدات والفتيات بعض الحرف اليدوية البسيطة، التي تحتاج إلى خامات غير مكلفة من خلال مبادرات التنمية الريفية، وتهدف تلك الدورات وورش العمل إلى رفع الوعي التنموي وأهمية تعلم حرفة يدوية تساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة للعمل من داخل منازلهم.

ورش عمل لدعم المرأة

وأوضحت المهندسة تريزة سعد عطا الله مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، أن زراعة الإسكندرية تعمل على عدد من المحاور العامة لدعم المزارعين وأسرهم، للوصول لأعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية، مؤكدًا أن المديرية تساهم أيضا في دعم المرأة الريفية والفتاة، من خلال تقديم ورش عمل ودورات لتعليمهن حرفة يستخدمن فيها مكونات بسيطة مثل الخرز والمشغولات اليدوية.