زراعة 133 ألف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية في الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، زيادة المسطحات الخضراء بنطاق الأحياء، وتوجيه الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة اللواء أشرف بدران؛ وبالتنسيق مع الجهات المعنية بزراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة، بالإضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية، بهدف الحفاظ على البيئة والمناخ.

ارتفاع زراعة الأشجار في الإسكندرية

وأوضح محافظ الإسكندرية؛ في بيان اليوم، أنه خلال أسبوعين جرى زراعة نحو 10 آلاف شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الإسكندرية، ليصل إجمالي ما جرى زراعته 133 ألف شجرة منذ بداية تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة.

تفاصيل زراعة الأشجار المثمرة في الإسكندرية

وأضاف أنه جرى زراعة 2007 من الأشجار المثمرة وغير المثمرة بحي العجمي، فضلا عن زراعة 2004 شجرة مثمرة وغير مثمرة بحي المنتزة ثان، وزراعة 281 شجرة مثمرة بحي منتزة أول، بالإضافة إلى زراعة 98 شجرة مثمرة وغير مثمرة بحي غرب، وزراعة 65 شجرة مثمرة بحي العجمي.