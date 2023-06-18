أخبار روسيا وأوكرانيا.. كييف تواصل الهجوم المضاد وأنباء عن خسائر للجانبين

تشهد أخبار روسيا وأوكرانيا تطورات متسارعة، خاصةً بعد إعلان نظام كييف رسمياً بدء الهجوم المضاد ضد القوات الروسية على مختلف الجبهات داخل الأراضي الأوكرانية، بدايةً من الأسبوع الماضي، والتي اشتد معها الصراع بين القوات الروسية والأوكرانية.

وفي التفاصيل بشأن أخبار روسيا وأوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها وجهت، أول أمس الجمعة، ضربة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو والبحر، على أحد مراكز صنع القرار للقوات المسلحة الأوكرانية.

أخبار روسيا وأوكرانيا

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الضربة حققت هدفها، وتمت إصابة الموقع المستهدف، دون توضيح تفاصيل عن طبيعة الموقع، منوهة إلى أن قواتها صدت 6 هجمات أوكرانية على محوري جنوب دونيتسك وزابوريجيا، إضافة إلى تدمير 4 مدافع ذاتية الحركة ومدرعات.

وضمن أخبار روسيا وأوكرانيا، أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا نفذت هجوماً في زابوريجيا بـ3 كتائب مدعومة بمدرعات ودبابات، لافتةً إلى أن غالبية هجمات كييف المضادة تتركز في زابوريجيا.

فى السياق، نوه تقرير لوزارة الدفاع البريطانية بأن أوكرانيا تواصل هجومها المضاد، لكن دون أن تحرز سوى تقدم محدود، مشيرةً فى الوقت ذاته، إلى أن روسيا تتكبد على الأرجح أكبر خسائر لها منذ شهرين.

تقرير بريطاني عن المواجهات بين روسيا وأوكرانيا

وأشار التقرير البريطاني إلى أن القتال بين القوات الروسية والأوكرانية مستمر منذ أيام، حيث تتركز المعارك بكثافة في مناطق زابوريجيا وغرب دونيتسك وحول باخموت.

فيما لفتت وزارة الدفاع البريطانية إلى أن القوات الروسية والأوكرانية ننكبدان خسائر كبيرة جراء المواجهات بينهما.