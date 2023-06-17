أخبار روسيا وأوكرانيا..الكرملين يستبعد تمديد اتفاق تصدير الحبوب

تشهد أخبار روسيا وأوكرانيا تطورات جديدة على مدار الساعة، وفي تطور جديد بشأن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم السبت، إنه لا توجد فرصة على ما يبدو، لتمديد الاتفاق الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب بأمان عبر البحر الأسود، في مياه تسيطر عليها روسيا.

وفي التفاصيل بشأن أخبار روسيا وأوكرانيا، أوضح المتحدث باسم الكرملين، في مقطع نُشر على قناة صحيفة «إزفيستيا»، على «تليجرام»، إنه «يكاد يكون مستحيلاً التكهن بأي قرار نهائي في هذا الصدد، لكن يمكنني القول إنه بالحكم واقعياً، من خلال الوضع الراهن، فإن هذا الاتفاق ليست لديه أي فرصة للتمديد».

أخبار روسيا وأوكرانيا

وأعلنت موسكو في وقت سابق من شهر مارس الماضي، أن روسيا أخطرت جميع أطراف اتفاق تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود بتمديد الاتفاق 60 يوماً، وأكدت أنها لن تنظر في تمديد آخر إلا بشروط.

وووقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقا لتصدير الحبوب الأوكرانية العام الماضي، برعاية تركيا والأمم المتحدة، لتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية.

وضمن أخبار روسيا وأوكرانيا، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، خلال لقاء مع مجموعة من الزعماء الأفارقة، إن صادرات أوكرانيا من الحبوب، التي تتم بموجب اتفاق يضمن مرورها الآمن عبر البحر الأسود، لا تساعد في حل مشكلات أفريقيا المتعلقة بارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً، وأضاف أن 3% فقط من هذه الصادرات تذهب إلى أكثر البلدان فقراً.

اتفاق تصدير الحبوب

وأوضح بوتين أن أزمة الغذاء نجمت عن تصرفات الدول الغربية، وليس بسبب الصراع في أوكرانيا.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزعماء من جنوب أفريقيا والسنغال وزامبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو وجزر القمر، مع الرئيس الروسي، اليوم السبت، في قصر قسطنطين الحكومي بمدينة سان بطرسبرج، للتوسط لحل الأزمة الأوكرانية، بعد زيارة إلى كييف أمس الجمعة، التقوا خلالها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.