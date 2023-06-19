الهلال الأحمر الفلسطيني لـ«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يستهدف سيارات الإسعاف

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، منطقة حي الجابريات ومحيطه قرب أطراف مخيم جنين، وداهمت عدة عمارات ونشرت قناصة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مُسلحة مع الفلسطينيين، وسقوط 3 شهداء وإصابة العشرات.

وقال محمد السعدي مدير الإسعاف والهلال الأحمر الفلسطيني في جنين، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الاحتلال استهدف سيارات الإسعاف وطواقمها الطبية، ما تسبب في خروج سيارة إسعاف من الخدمة بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الهجوم تسبب في ضغط وعبء على المرافق الطبية، بسبب وصول الإصابات في نفس الوقت.

من جانبه؛ قال وسام بكر مدير مستشفى جنين، إن مستشفيات المدينة استقبلت 40 إصابة جراء اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، بينها حالات خطرة وإصابات في الرأس والصدر.

وأكد أنه يجري في الوقت الحالي محاولة تشغيل الأجهزة الطبية عبر مولدات كهربائية، لمواجهة مشكلة قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في جنين، مشيرًا إلى مشكلة تتعلق بنقص الكوادر الطبية ومحدودية أعداد الجراحين، ما يمثل تحديًا كبيرًا، خاصةً في ظل التعامل مع عدد كبير من الإصابات.

ولفت مدير مستشفى جنين، إلى أن الإسعاف يضطر أحيانًا لنقل مصابين رغم خطورة ذلك، في إطار مساعي الأطقم الطبية لتوفير قدر أكبر من الرعاية.