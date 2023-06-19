إحالة 55 من العاملين بالمنشآت الحكومية في الشرقية للتحقيق

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، سامح بدوي مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام، بتشكيل عدد من اللجان للمرور على المنشآت الخدمية بمركز أولاد صقر والمنشآت الصحية بمركزي الزقازيق وههيا لمتابعة الانضباط الإداري وسير انتظام العاملين بها، والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.

تحقيق الانضباط في منظومة العمل

وأكد محافظ الشرقية ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور المُفاجيء على المنشآت الصحية المختلفة، لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار سامح بدوى مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام، إلى أن اللجان المشكلة أسفر مرورها داخل مركزي الزقازيق وههيا على رصد الآتي:

-عدم حضور 4 من العاملين بمقر مركز صحة الأسرة بقرية بني عامر، كما تبين عدم تواجد 4 من العاملين بالمركز، وجرى التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب وترك العمل.

- عدم حضور 9 من العاملين بمقر وحدة بيشة قايد الصحية، كما تبين عدم تواجد 4 من العاملين بالوحدة، وجرى التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب و ترك العمل.

- عدم تواجد 8 من العاملين بمقر وحدة صحة الأسرة بالمحمودية مركز ههيا.

- وبالمرور على مقر الإدارة التعليمية بأولاد صقر، تبين عدم تواجد عدد 26 من العاملين بالإدارة التعليمية بأولاد صقر، وجرى التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

وقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق، لعدم تواجدهم بمقر عملهم، والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.