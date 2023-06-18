«تضامن الشرقية»: توزيع 30 عجلا على الأسر الأولى بالرعاية في عيد الأضحى

تستعد جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية لاستقبال عيد الأضحى المبارك حيث بدأت في وضع خطة عمل توزيع 30 عجلا و15 ألف كيلو لحوم مستوردة لهذا العام 2023 على غير القادرين في قرى الشرقية ونجوعها ومدنها وخاصة القرى الأكثر احتياجاً والمناطق النائية.

توزيع لحوم الأضاحي لغير القادرين

قال عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية إن هناك خطة لتوزيع لحوم الأضاحي لغير القادرين لهذا العام تتم بالتعاون مع جمعية الأورمان والجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء المحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط المديرية.

مشروع صك الأضحية لجمعية الأورمان

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية تستهدف من خلال مشروع صك الأضحية لجمعية الأورمان الوصول إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا في الشرقية وخاصة القرى الأكثر احتياجًا لكى تحقق الغاية من الأضحية وهى إدخال الفرحة على المضحي.

وأضاف «شعبان» أن خطة العمل جرى إعدادها بشكل يسمح بوصول تبرعات المضحين إلى الأسر المستفيدة.

الجدير بالذكر أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة في تنفيذها سنويا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة بوصول لحوم الأضحية إلى المستحقين والأسر الأولى بالرعاية.