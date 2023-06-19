تأجيل محاكمة المتهمة بإنهاء حياة طفلها في الشرقية إلى الغد

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، تأجيل محاكمة المتهمة بإنهاء حياة طفلها في فاقوس، إلى الغد.

إذ صدَر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادي المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري.

قتل عمد مع سبق الإصرار

ووفق ما جاء في أوراق القضية التي حملت 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، أنَّ المتهمة «هناء.م، 37 سنة، ربة منزل»، في 26 أبريل من العام الجاري، أنهت حياة طفلها المجني عليه «سعد.م» في دائرة قسم شرطة فاقوس، عمدًا مع سبق الإصرار وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أنَّ المتهمة أنهت حياة طفلها الذي يبلغ من العمر 5 سنوات بالضرب على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت أوراق القضية، أنَّ المتهمة حازت وأحرزت أداة الجريمة وهي سلاح أبيض دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.