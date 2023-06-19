محافظ الشرقية: «مشروعك» يوفر 55 ألف فرصة عمل للشباب

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور القائمين على تنفيذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية «مشروعك» بالمحافظة، وذلك لتوفير 55 ألفا و62 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة، فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، بقيمة مالية بلغت 3 مليارات و46 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ 18 ألفا و334 مشروعا منذ انطلاق المبادرة في 2015 حتى 18 يونيو الجاري.

تشجيع الشباب على التقدم لبرنامج «مشروعك»

وأكد محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج «مشروعك»، وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.

مشروعات تم تنفيذها

وأوضح العربي الشبراوي، مدير «مشروعك» بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها (تجارة سيراميك - وتجارة مفروشات - ومصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا).