حددت هيئة السكك الحديدية، مواعيد تشغيل قطارات عيد الأضحى 2023 للأندية النوبية، موضحة أنَّه يتمّ تشغيل نوعين من القطارات هما «تحيا مصر» وقطارات تهوية ديناميكة، مؤكّدة أنَّه يتمّ صيانة القطارات جيداً قبل خروجها من الورش والسير على القضبان.

ترصد «الوطن» في التقرير التالي تفاصيل مواعيد تشغيل قطارات عيد الأضحى 2023 للأندية النوبية، وفق تقرير رسمي لهيئة السكة الحديد

قطار رقم 2244 «تهوية ديناميكية»

- يتم تشغيل قطار رقم 2244 على خط «الإسكندرية - أسوان».

- يعمل القطار يوم 26 يونيو الجاري فقط.

- يقوم القطار الساعة 5.40 مساءاً من محطة الإسكندرية.

- يصل قطار رقم 2244 إلى أسوان الساعة 10.20 صباحاً.

قطار رقم 2245 «تهوية ديناميكية»

- يتمّ تشغيل قطار رقم 2245 على خط «أسوان - الإسكندرية».

- يعمل القطار يوم 6 يوليو المقبل.

- يقوم القطار الساعة 9.45 مساءاً من محطة أسوان.

- يصل قطار رقم 2245 إلى الإسكندرية الساعة 2.05 مساءاً.

قطار رقم 2246 «تحيا مصر»

- يتم تشغيل قطار رقم 2246 على خط «القاهرة - أسوان».

- يعمل القطار يوم 26 يونيو الجاري فقط.

- يقوم قطار رقم 2246 الساعة 6.30 مساءاً من محطة القاهرة.

- يصل القطار إلى محطة أسوان الساعة 7.40صباحاً.

قطار رقم 2247 «تحيا مصر»

- يتمّ تشغيل القطار على خط «أسوان - القاهرة».

- يعمل قطار رقم 2247 يوم 6 يوليو المقبل فقط.

- يقوم قطار رقم 2247 الساعة 6.20 مساءاً من محطة أسوان.

- يصل القطار إلى محطة القاهرة الساعة 7.35 صباحاً.

قطار رقم 2248 «تحيا مصر»

- يتمّ تشغيل قطار رقم 2247 على خط «القاهرة - أسوان».

- يتمّ تشغيل قطار رقم 2247 يوم 26 يونيو الجاري.

- يقوم قطار رقم 2247 الساعة 3.00 مساءاً من محطة القاهرة.

- يصل قطار رقم 2247 إلى محطة أسوان الساعة 4.25 صباحاً.

قطار رقم 2249 «تحيا مصر»

- يتمّ تشغيل قطار رقم 2249 على خط «أسوان - القاهرة».

- يتمّ تشغيل القطار يوم 6 يوليو المقبل.

- يقوم القطار الساعة 5.40 مساءاً من محطة أسوان.

- يصل قطار رقم 2249 محطة القاهرة الساعة 7.00 صباحاً.