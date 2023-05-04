محطة سكك حديد أسوان.. قبلة العائدين من السودان إلى القاهرة

ما بين ليلة وضحاها أصبحت محطة سكك حديد أسوان، مُبتغى لكل ما طالته ويلات الحرب السودانية، أو مَن يلوذ إلى مكان آمن بعيداً عن أصوات الرصاص التي تقشعر لها الأبدان، وذلك للوصول إلى بر الأمان «مصر» التي استقبلتهم بكل ترحاب، بل وفرت لهم خدمات نقل متنوعة من قطارات إضافية وأتوبيسات تحقق رغبتهم في الابتعاد عن أجواء الحرب.

تقديم الدعم والتسهيلات وسبل الراحة للعائدين

قطارات متنوعة تستقبل العائدين من السودان بمحطة أسوان، خاصة مع وجود توجيهات بتقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات وسبل الراحة للعائدين، فعلى مدار الأيام القليلة الماضية، دفعت وزارة النقل قطارات إضافية لاستيعاب كثافة العائدين من السودان وتسهيل عملية انتقالهم من الوجه القبلي إلى القاهرة، وفق تقرير لوزارة النقل.

في عام 1898 بدأ إنشاء خط السكة الحديد من القاهرة إلى أسوان بمد خط السكك الحديدية إلى مدينة أسوان في أقصى الجنوب للسكك الحديدية، في أغسطس عام 2017 تم تطوير محطة السكة الحديد بأسوان لتكون ذات واجهة حضارية لأسوان السياحية حيث شملت أعمال التطوير رفع كفاءة المحطة كاملة في مدينة أسوان، كما تم تطوير نظام إشارات ومنها خط أسيوط – نجع حمادي بطول 181 كم وبلغت نسبة التنفيذ 84% وسيتم الانتهاء في يونيو المقبل.

تزويد صالة الحجز بشاشة إلكترونية

أعمال تطوير محطة سكك حديد أسوان، اشتملت على تطوير 4 أرصفة، إضافة لخمسة «شبابيك» جدد لحجز التذاكر للحد من الطوابير الطويلة التي كانت تقف أمام ثلاثة شبابيك منذ إنشاء المحطة، وتطوير جميع المكاتب الإدارية داخلها.

شُيد نفق يمر من أسفل أرصفة المحطة الأربعة، ومخرجين من الناحيتين الشرقية والغربية، ضمن أعمال التطوير، إضافة إلى تزويد صالة الحجز بشاشة إلكترونية مسجل عليها مواعيد مغادرة ووصول القطارات، وأيضًا تم وضع لوحات فنية تعبر عن المعالم السياحية والأثرية التي تشتهر بها أسوان.