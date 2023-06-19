«الشباب» تُنظم سلسلة ندوات حول مكافحة المنشطات للأبطال الرياضيين

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، سلسلة من الندوات حول مكافحة المنشطات للأبطال الرياضيين والأجهزة الفنية والطبية، وخاصة اللاعبين المؤهلين لأولمبياد 2024، في إطار دور الدولة مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة للنهوض بالرياضة والرياضيين والأبطال المؤهلين لأولمبياد 2024.

توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالرياضة

وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها اتخاذ ما يلزم من إجراءات وآليات من شأنها النهوض بالمنظومة الرياضية بما يتسق تمامًا مع رؤية وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالرياضة وصحة الرياضيين ومعدلات اللياقة البدنية والتغذية والصحة العامة من أجل النهوض بالمنظومة الرياضية واعتلاء منصات التتويج.

التجهيز لتنظيم سلسلة ندوات عن مكافحة المنشطات

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة تجهز لتنظيم سلسلة ندوات عن مكافحة المنشطات للأبطال الرياضيين والأجهزة الفنية والطبية، وخاصًة اللاعبين المؤهلين لأولمبياد2024، وذلك بالتعاون المشترك مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات «نادو».

وتأتي أولي سلسلة هذه الندوات بمسرح المركز الرياضي لتدريب الفريق القومي بالمعادي، بحضور 300 لاعب ولاعبة من الأبطال الرياضيين والمؤهلين لأولمبياد 2024، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والطبية الذين يمثلون عدد 10 اتحادات رياضية، وهم اتحادات (التايكوندو، الخماسي الحديث، الملاكمة، المصارعة، الجودو والإيكيدو والسومو، كرة السلة، القوة البدنية ومصارعة الذراعين، الكاراتيه، رفع الأثقال، كمال الأجسام».

ويحاضر الندوات لفيف من الأساتذة المختصين بمجال مكافحة المنشطات حيث تم ترشيحهم بناءًا علي البرنامج الموضوع من خلال المنظمه المصريه لمكافحة المنشطات "نادو".

يذكر أنه سيتم تنفيذ الندوة الثانية 25 الشهر الجاري لباقي للاتحادات وفقا للبرنامج الزمني المعلن إلي أن تتوالي باقي الاتحادات تباعًا لعدم تفويت الفرص.

حضر الندوة ، الدكتور وجيه حمدي عضو اللجنة العلمية الاستشارية العليا بالوزارة والمدير الفني لمشروع الموهبة والبطل الاولمبي، محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الاثقال، المهندس مرزوق محمد علي رئيس الاتحاد المصري للجودو، الدكتور محمد الكردي رئيس الادارة المركزية للأداء الرياضي، الدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير، الدكتور أحمد جمعه معاون الوزير، الدكتور أحمد حمدي مدير عام المنتخبات، الدكتور محمد الدمياطي مدير عام الكوادر الرياضية، الدكتور هانم أمير المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، وعدد من العاملين بقطاع الرياضية الإدارة العامة للكوادر الرياضية والمنتخبات والطب الرياضي.