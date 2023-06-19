«معلومات الوزراء»: مصر تستحوذ على 83% من التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر وروسيا يجمعهما تاريخ طويل من العلاقات، مشيرا عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، إلى تنوع الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد

أضاف المركز، تضم الشراكة الاقتصادية بين البلدين مشروعات في مجالات عدة مثل «تجميع السيارات، المعدات الزراعية، مواد البناء، صناعات أدوية، بناء سفن، منسوجات وملابس، أجهزة الكترونية، أثاث ومعدات هندسية، مشروعات في مجال تكنولوجيا المعلومات وإعادة تدوير المخلفات والخدمات المالية»، وتشمل:

- 2014 جرى الاتفاق على إقامتها بين مصر وروسيا.

- 7 مليارات دولار استثمارات متوقعة بها.

- 35 ألف فرصة عمل ستوفرها.

محطة الضبعة

- أول محطة كهروذرية مصرية لإنتاج الطاقة الكهربية.

- 4 وحدات تضمها بإجمالي 4800 ميجاوات.

- 10 مليارات دولار تكلفة المشروع.

- 12 عاما المدة المتوقعة للانتهاء من المشروع.

- 467 شركة روسية في مصر تعمل بمجالات مختلفة.

- %83 نسبة التبادل التجاري بين مصر وروسيا، من إجمالي التبادل التجاري لروسيا مع الدول العربية.

- %40 نسبة التبادل التجاري بين مصر وروسيا من إجمالي التبادل التجاري لروسيا مع القارة الأفريقية.