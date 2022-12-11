«روساتوم»: محطة الضبعة النووية توفر الكهرباء لـ20 مليون مصري

قال ألكسندر كورتشاغين، النائب الأول لرئيس شركة آتوم ستروي إكسبورت (ASE)، مدير مشاريع إنشاء محطات الطاقة النووية، إنّ مشروع الضبعة النووي، سيوفر الكهرباء لنحو 20 مليون مواطن في مصر، بنسبة 19% من سكانها.

خفض مستوى الانبعاثات الكربونية

وأضاف كورتشاغين، خلال مشاركته في أعمال المنتدى العربي السادس، بشأن آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية، الذي نظمته هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر والهيئة العربية للطاقة الذرية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، أنّ تشغيل محطة الضبعة، سيرفع حصة مصادر الطاقة منخفضة الكربون في مزيج الطاقة للبلاد إلى 22%، متوقعا أن تتيح المحطة منع انبعاث ثاني أكسيد الكربون بكميات تعادل 7% من مستوى الانبعاثات الحالي.

عمل على مدار الأسبوع وطوال 24 ساعة

وأوضح مدير مشاريع إنشاء محطات الطاقة النووية، أنّ الميزة الفريدة من نوعها لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، تتمثل في طابعه المستقر اقتصاديا والقابل للتنبؤ، ما يتيح تحقيق السيادة في مجال الطاقة على نحو يتماشى مع المتطلبات التي تفرضها التنمية المستدامة، وسياسة إزالة الكربون، والأجندة المناخية، حيث تعمل المحطات النووية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مهما كانت الظروف الجوية، كما أنّها لا تعاني من تقلبات الأسعار في السوق.

من جانبه، استعرض ألكسندر فورونكوف، نائب المدير العام لشركة روساتوم، مدير المكتب الإقليمي لروساتوم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال كلمته في المنتدى، تاريخ الصناعة النووية الروسية الذي يمتد لأكثر من 75 عاما، وتحدث بالتفصيل عن تقنية المفاعلات النووية من فئة VVER-1200 المنتمية للجيل الثالث المتطور 3+، التي تمثل التكنولوجيا الرائدة للشركة.

وقال فورونكوف، إنّ مفاعلات VVER-1200 هي أحدث تكنولوجيا في مجموعة كبيرة من وحدات توليد الكهرباء من الطاقة النووية العاملة بمفاعلات الماء المضغوط VVER، حيث نجحت روساتوم في تنفيذ 80 مشروعا تستخدم فيها مفاعلات من النوع VVER، وتعتبر هذه التقنية من أكثر التقنيات استخداما في مجال توليد الطاقة النووية، حيث تتمثل ميزتها في استخدام مزيج فريد من أنظمة السلامة النشطة والخاملة التي تجعلها الأكثر أماناً في العالم.