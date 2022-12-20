محافظ مطروح لقصواء الخلالي: محطة الضبعة النووية تضيف 4 آلاف ميجاوات كهرباء

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن المحافظة تحتفل هذه الأيام بعيدها القومي، إذ انتصرت الأهالي في يوم 15 ديسمبر على الاحتلال الإنجليزي عام 1915 في معركة «وادي ماجد».

محطة الضبعة النووية مشروع قومي

وأضاف خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن محطة الضبعة النووية تعد مشروعا قوميا يضيف حوالي 4 آلاف و800 ميجاوات كهرباء، وتغذي المشروعات الموجودة على أرض مطروح والمشروعات المستقبلية، وجرى صب الوحدة الخرسانية الأولى والثانية من المحطة بإجمالي 4 وحدات.

وأشار إلى أن المحافظة شهدت خلال الاحتفال بالعيد القومي لها بافتتاح العديد من المشروعات، من بينها افتتاح 4 محطات صرف صحي بالكيلو 4 و7، كما جرى افتتاح إدارة تعليمية جديدة في مدينة مرسى مطروح، ودار للإفتاء.

شعيب يتلقى الشكاوى عبر واتساب

وتابع أنه تلقى شكوى من أحد المواطنين عبر تطبيق «واتساب» أمس، بأنه طلب سيارة محملة بـ 4 طن من المياه مقابل 350 جنيها، لافتا إلى أن هؤلاء الأشخاص ضعاف النفوس والسماسرة الذين يستغلون الأزمات لحسابهم ومصالحهم الشخصية.

وأضاف أنه تواصل مع رئيس شركة المياه، وأرسلوا للمواطن سيارة محملة بـ4 طن من المياه مقابل 40 جنيها فقط، فالطن الواحد بعشرة جنيهات.

الاستغناء عن سيارات المياه

وأكد أنه وجه مباحث التموين ومديرية التموين وحماية المستهلك وشركة المياه وقطاع التفتيش المالي والإداري بالمحافظة لمتابعة هذا الملف باستمرار، لافتا إلى أن مشكلة كسور مواسير المياه ستنتهي خلال يومين، ويجرى الضخ في الشبكات بعد ذلك والاستغناء عن سيارات المياه.

وتابع: «إذا واجه أي أحد مشكلة في توفير المياه يتواصل معه شخصيا لحلها»، مضيفا: «أهل مطروح بالكامل لديهم رقم هاتفي والواتس، ومتواصل معهم جميعا، وأي شخص يبلغ عن الواقعة ومكان وأرقام السيارة المستغلة في ذلك وسأتعامل معه».