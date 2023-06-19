«الشيوخ» يحيل دراسة برلمانية لتفعيل دور التعاونيات إلى رئيس الجمهورية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في الجلسة البرلمانية ،اليوم، على الدراسة البرلمانية المقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر، مع إحالة الدراسة وتقرير اللجنة المشتركة، ومناقشات الأعضاء، وتعقيب الحكومة، إلى رئيس الجمهورية.

وقال رئيس المجلس: «كلنا أمل أن يتم تنفيذ التوصيات الواردة في الدراسة، لما تمثله من أهمية كبيرة».

وانتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات لوضع استراتيجية متكاملة تحقق أهداف التصحيح وإعادة الهيكلة وبناء منظومة جديدة تمكن هذا القطاع المهم في مواكبة النظم العالمية في مجال التعاونيات وبما يحقق أهداف الدولة.