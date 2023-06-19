مجلس الشيوخ يبدأ الإجراءات النهائية لفض دور الانعقاد الثالث

بدأ مجلس الشيوخ، في جلسته العامة المنعقدة حاليا، الإجراءات النهائية لفض دور الانعقاد الثالث للمجلس من الفصل التشريعي الأول.

حرص المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، على توجيه التحية لرئيس ووكيلي وأعضاء مجلس الشيوخ، على ما بذلوه من تعاون مع الحكومة على مدار دور الانعقاد، الذي يختتم أعماله اليوم.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق في جلسة اليوم، على الدراسة البرلمانية المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن تعظيم دور التعاونيات في مصر.