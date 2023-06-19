وزيرة الهجرة: المشروعات اللوجستية تخلق فرص العمل وتُعظم الاستثمارات

نشرت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وصفت خلاله شعورها بالسعادة تزامنا مع وضع حجز أساس المنطقة اللوجستية بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع أحد رجال الأعمال المصريين بالخارج.

تطوير منظومة التجارة الداخلية والخارجية

وقالت وزيرة الهجرة عبر المنشور، إن إقامة المشروعات اللوجستية في مصر، يهدف إلى تطوير منظومة التجارة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى طرح العديد من فرص العمل والفرص الاستثمارية.

طرح العديد من فرص العمل والفرص الاستثمارية

وأضافت السفيرة سها جندي: «اليوم أعرب عن بالغ سعادتي بالمشاركة في وضع حجر أساس المنطقة اللوجستية بمحافظة كفر الشيخ التي تتبع شركة فيرنبرو جلوبال، لمالكها المهندس أشرف دوس رجل الأعمال المصري بالولايات المتحدة الأمريكية، وأحد أعضاء المجلس التأسيسي لشركة المصريين بالخارج للاستثمار، والتي تعمل وزارة الهجرة على تأسيسها لتصبح بوتقة لكل الراغبين من المصريين بالخارج للاستثمار في مصر».