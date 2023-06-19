رئيس البرلمان الليبي: إعادة الانتخابات الرئاسية في الجولة الثانية تعطيل غير مبرر

قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي: «حدث اتفاق بين لجنة 6+6، والقانون لا يكون قانون إلا إذا صدر عن مجلس النواب»، مشيرا إلى أن لجنة 6+6 نجحت بنسبة تتجاوز أكثر من 90%، كما أن هناك بعض الملاحظات الشخصية على هذا المقترح، تتعلق بمسألة إعادة الانتخابات في الجولة الثانية.

وأضاف «صالح» خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري المستشار حنفي الجبالي: «أرى أن المقترح سالف الذكر قد يكون تعطيلا للانتخابات الرئاسية وليس له مبرر، إذ أنه من المعروف في كل الدنيا، عند حصول المرشح على نسبة 51% يصبح الرئيس المنتخب للبلاد».

وتابع: «يمكن لأي مواطن الحصول على الجنسية غير الليبية، ولا يصح حرمان المواطنين مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات الرئاسية، وتم تقديم اقتراح في المغرب على أن تُحجب نتيجة المرشح مزدوج الجنسية لمدة 15 يوم في حالة نجاحه حتى يتنازل عن جنسيته الأخرى، أما في حالة رفضه التنازل تكون انتخاباته غير موجودة وكأنها لم تكن».