رئيس مجلس النواب الليبي: نرفض جولة ثانية إجبارية بالانتخابات الرئاسية

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إنه حيث المبدأ فإن ليبيا في ظروف استثنائية، لا نريد تهميش أو إبعاد أحد، نريد أن يكون صندوق الانتخاب هو الحكم بين الليبيين، وحتى نعرف الإرادة الحرة لليبيين عن طريق صناديق الانتخاب.

أعضاء لجنة (6+6)

وأوضح «صالح» خلال استضافته على قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الاثنين، أن «ما وصل إلينا هو مسودة تتكون من 89 مادة، هذه المسودة قيد الدرس بين أعضاء 6+6، وما اتفق عليه الأعضاء يصل رسمياً إلينا حتى هذه اللحظة».

المجلس يريد الوصول للانتخابات

وأشار رئيس مجلس النواب الليبي إلى أنه طُلب منه الحضور إلى المغرب، وقال: «كان المطلوب أن نحضر هذا الاتفاق، ونبارك هذا الاتفاق، حقيقة لم يعرض علينا اتفاق مكتوب من الطرفين، لكن اطلعنا على المسودة، وكان عندنا رأي وهذا الرأي الشخصي، هذه اللجنة مستقلة، وتبحث ما توصلت إليه إلى مجلس النواب، لكن نحن نريد أن نصل إلى شيء يوصلنا إلى الانتخابات».

وأوضح أنه اعترض على وجود جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية، «نقول لا، عندما يحصل على 50% + 1، فقد أصبح قانوناً هو الرئيس المنتخب، ما هو مبرر الجولة الثانية؟»، واختتم بقوله: «وصلنا للشك أن موضوع الجدل هو إطالة أمد وربما محاولة تدخلات».