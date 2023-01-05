رئيس مجلس النواب الليبي: الإعلان عن خارطة الطريق في القريب العاجل

توقع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أن تعقد الانتخابات في أقرب الآجال عندما تكون الدولة الليبية جاهزة أمنيا ولوجستيا وعندما تعلن المفوضية استعدادها للانتخابات.

وأضاف خلال بيان مشترك ألقاه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية من مقر البرلمان المصري: «حسب الاتفاق السياسي، عندما يتم الاتفاق بين مجلس الدولة ومجلس النواب على تشكيل الحكومة فإن هذا هو الإجراء الصحيح الذي يجب أن يتم، هناك توافق ونحتاج إلى سلطة موحدة في ليبيا لإجراء الانتخابات تحت رقابة الحكومة، وستكون هناك آلية كالآلية السابقة في جنيف لوضع إجراءات جديدة وتكون سلطة جديدة بين المجلسين وفي الأيام المقبلة سيعلن عن خارطة الطريق الجديدة بين الرئيسين في منطقة داخل ليبيا، حيث ستكون الخارطة عبارة عن وثيقة دستورية وليست مادة واحدة في الدستور، وهناك شبه إجماع على هذا المشروع وستتخذ الإجراءات اللازمة طبقا للقانون ورأي المجلسين».

فيما قال خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، إن الانتخابات تحتاج إلى معطيات محددة ومهمة، عمادها الأساس التشريعي، حيث تم إنجاز الخطوة الأولى المهمة وهي الخطوة التشريعية، ولكن بالتأكيد ليست هذه هي الخطوة الوحيدة، إذ أن هناك ما يتعلق بالمصالحة وتوحيد المؤسسات وتوفير البنية التحتية للانتخابات ونظافة السجل الانتخابي وضمان القبول بنتائج الانتخابات في ظل انقسامات شديدة، وكل هذه الأشياء ستكون خلال الخطوة المقبلة.

وأضاف المشري، خلال بيان مشترك ألقاه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية من مقر البرلمان المصري، بثّته قناة القاهرة الإخبارية: «انطلقنا نحو هذا الهدف العظيم بمعية الشعب الليبي والمؤسسات الأخرى المساندة لنا وسنصل إن شاء الله تعالى للهدف المنشود»

إلى ذلك، أوضح المشري، أنه يتم العمل على خارطة طريق بالتشاور مع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وسيتم الإعلان عنها في القريب العاجل وذلك بعد التشاور مع بعثة الأمم المتحدة، لأنها تتعلق بعدة ملفات ومسارات، لهذا لابد أن يكون التوافق بين المجلسين طبقا للاتفاق السياسي وبمظلة ورعاية أممية حتى تجنب أي تشكيكات، كما أنّ هذه الخارطة ستشهد تحديد مدد ومهام واضحة.