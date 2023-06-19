أمين عام مجلس النواب: نسعى لتقديم الدعم الإداري للبرلمان الليبي

قال المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب المصري، أمام جلسة البرلمان الليبي، المنعقدة حاليا: «سيكون هناك تعاون كامل بين الأمانة العامة في إدارة مجلس النواب المصري، ونظيرتها بمجلس النواب الليبي، لتقديم كل الدعم الإداري بما يخدم العمل البرلماني».

وأشار خلال الجلسة التي سهدت حضور الوفد المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إلى وجود مجموعة صداقة برلمانية مشكلة برئاسة اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بالتعاون الدائم سواء على المستوى البرلماني أو الإداري، وتوقيع بروتوكول تعاون من أجل تبادل الخبرات بين البرلمانيين».