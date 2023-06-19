رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أمين عام مجلس النواب: نسعى لتقديم الدعم الإداري للبرلمان الليبي

كتب:

نرمين عفيفي
03:08 م | الإثنين 19 يونيو 2023
أمين عام مجلس النواب المصري

أمين عام مجلس النواب المصري

قال المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب المصري، أمام جلسة البرلمان الليبي، المنعقدة حاليا: «سيكون هناك تعاون كامل بين الأمانة العامة في إدارة مجلس النواب المصري، ونظيرتها بمجلس النواب الليبي، لتقديم كل الدعم الإداري بما يخدم العمل البرلماني».

وأشار خلال الجلسة التي سهدت حضور الوفد المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إلى وجود مجموعة صداقة برلمانية مشكلة برئاسة اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بالتعاون الدائم سواء على المستوى البرلماني أو الإداري، وتوقيع بروتوكول تعاون من أجل تبادل الخبرات بين البرلمانيين».

اقرأ المزيد:

رئيس البرلمان الليبي: مسودة اتفاق «6+6» تهدف لتعطيل الانتخابات

وصول رئيس البرلمان المصري إلى بنغازي لإلقاء كلمة أمام «النواب الليبي»

رئيس البرلمان الليبي: نقدر دعم مصر لمؤسساتنا ونسعى لتشكيل حكومة وطنية

حنفي جبالي أمام البرلمان الليبي: نحن شعب واحد بموقعين جغرافيين
بقلم نرمين عفيفي