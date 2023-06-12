رئيس البرلمان الليبي: مسودة اتفاق «6+6» تهدف لتعطيل الانتخابات

ترأس المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، جلسة المجلس التي انعقدت اليوم، لمناقشة تطورات أعمال لجنة 6+6، وذلك في مقر المجلس بمدينة بنغازي.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي، إنّ ما اطلع عليه في مسودة اتفاق لجنة 6+6 يراد به تعطيل العملية الانتخابية، مشددا على أنّه لم يتسلم بعد اتفاقا رسميا من مخرجات اجتماع لجنة 6+6.

وأوضح صالح، أنّ صياغة قانون انتخاب الرئيس من جولتين يراد بها إفشال الانتخابات، متابعا أنّ اللجنة المشتركة لم تسلّم حتى الآن أي قانون للانتخابات.