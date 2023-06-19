أسرة المغني الراحل توم بيتي تتقدم ببلاغ بعد بيع مقتنيات مسروقة له في مزاد علني

تفاجأت عائلة مغني الروك الأمريكي الراحل توم بيتي، بيع قطع عديدة من ملابسه في مزاد علني، إذ تقدموا بتقديم بلاغ إلى الشرطة بعد اكتشاف متعلقات توم معروضة للبيع بالمزاد، والتي كانت متواجدة في أحد وحدات التخزين في مدينة لوس أنجلوس، وبدأت الشرطة التحقيق في الأمر، وفقًا لما نشره موقع «TMZ».

وبدأت الأزمة مع عرض مجموعة من مقتنيات المغني الذي رحل في 2017، والتي يصل عددها لـ 40 قطعة تضمنت قطع ملابس منها سترات وأحذية وقبعات سترات وحقائب، في مزاد علني مايو الماضي، وقالت العائلة في ذلك الوقت إن تلك المقتنيات غير أصلية حتى اكتشفت أن تم سرقتها بالفعل، وحثت المعجبين وهواة جمع المقتنيات على عدم شراء تلك العناصر أثناء رفع دعوى قضائية.

سحب مقتنيات توم بيتي من المزاد.. والتحقيق في واقعة السرقة

تقول دار المزادات إنَّ مقتنيات توم قد تمّ إرسالها من قبل طرف ثالث ليتم بيعها بالمزاد ابتداءً من 22 يونيو الجاري، وأن تم الحصول عليها من منزل توم السابق في إنسينو، بولاية كاليفورنيا، ولكن بعد إعلان العائلة أن المقتنيات مسروقة قامت دار المزادات بسحبها والتحقيق في الأمر، وفقا للبيان الصادر عنهم.