تعرف على موعد ومكان جنازة المخرج العراقي لؤي فاضل

كشفت نقابة الفنانين العراقين، عن موعد ومكان جنازة المخرج العراقي لؤي فاضل، الذي غيبه الموت عن عمر ناهز 40 عامًا، عقب اختفائه لنحو ستة أيام.

موعد ومكان جنازة المخرج العراقي لؤي فاضل

كتبت نقابة الفنانين العراقين، بعد وفاة المخرج العراقي لؤي فاضل، عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك»: «ستجرى مراسم تشييع جثمان المخرج السينمائي لؤي فاضل، اليوم، في مقر نقابة الفنانين العراقيين الساعة الخامسة مساءً».

وفاة المخرج لؤي فاضل

وسبق ونعت نقابة الفنانين العراقين المخرج لؤي فاضل، الذي غيبه الموت، وكتبت عير الصفحة الرسمية: «ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل المخرج السينمائي لؤي فاضل».

وجرى العثور على جثة الراحل بعد 6 أيام من الاختفاء، إذ ذكرت قناة الرشيد العراقية، أنه جرى التعرف على جثة المخرج السينمائي لؤي فاضل داخل الطب العدلي بعد 6 أيام من فقدانه، وذلك نقلًا عن مصادر مُقربة من الفقيد.

لؤي فاضل أحد المخرجين الشباب البارزين عضو نقابة الفنانين العراقيين، مثّل العراق في عدة محافل دولية وصنع العديد من الأفلام السينمائية آخرها فيلم «حجل».