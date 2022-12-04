في نعي الأستاذ: تاريخ مفيد فوزي يتحدث عنه

حرص عدد من الكتّاب والإعلاميين والسياسيين، على توديع الكاتب الصحفي مفيد فوزي، الذي غيبه الموت اليوم الأحد، بكلمات تؤكد مكانة الفقيد، وتاريخه المهني المشرف الذي يجعل منه نموذجا يحتذى به فى العمل الصحفي والإعلامي.

«جبر»: كان يحتكم للمهنية والموضوعية

قال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الكاتب الصحفى الكبير مفيد فوزى كان «أحد المقاتلين فى بلاط صاحبة الجلالة، وظل يعمل وهو فى سن التسعين وكأنه شاب فى العشرين». وتابع «جبر»، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الكاتب الصحفى مفيد فوزى اشتغل فى كل أنواع العمل الإعلامى سواء كصحفى أو مذيع أو ناقد، وكان مجيداً فى كل هذه الأعمال، وكان مخلصاً فى أداء وظيفته.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن مفيد فوزى كان يحتكم للمهنية والموضوعية والموضوعات الجذابة التى كان لها قراء، وتابع: أسلوبه فى الصحافة هو أسلوبه فى الإعلام، وهو الجمل القصيرة التى تنفع عناوين ومانشيتات، واتضح بعد ذلك أن هذه هى لغة العصر، وهى اللغة التى يتم استخدامها فى «تويتر» وغيرها.

«الشوربجى»: فقدت الصديق والناصح الأمين

قال المهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه بوفاة الكاتب الصحفى مفيد فوزى، فقدت الصحافة المصرية والعربية «معلم الأجيال وأحد كتاب روزاليوسف ومعلم الحوار فى التليفزيون والذى كانت له بصمة فيه»، بحسب تعبيره.

وأضاف «الشوربجى»، فى تصريح خاص لـ«الوطن»: فقدت مفيد فوزى الصديق لأنه كان من أقرب الناس لى، وكان دائماً ناصحاً أميناً، وكنا نتشاور، وكانت هناك زيارات للنصيحة، وكان دائماً يثنى على ما نفعله، ومن آخر نصائحه قال لى استمر فيما تشتغل فيه، وكان مسانداً لما نفعله فى الهيئة الوطنية للصحافة.

«سعدة»: أول حواراته التليفزيونية كان مع الأديب نجيب محفوظ

وقال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن الإعلامى الكبير مفيد فوزى من أشهر الإعلاميين فى العالم العربى، مضيفاً أنه تخرج فى كلية الآداب جامعه القاهرة، وأنه بدأ حياته العملية فى الصحافة المصرية من مؤسسة روزاليوسف، ليقرر بعدها الانتقال إلى العمل التليفزيونى مع عدد من السياسيين والمشاهير والأدباء والمفكرين، وكان أول حوار تليفزيونى له مع الأديب نجيب محفوظ.

«الشوباشى»: خزينة أسرار للعديد من المشاهير

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، عضو مجلس النواب، إنها شعرت بالصدمة عند سماعها خبر وفاة الإعلامى والصحفى الكبير مفيد فوزى: «ربنا يرحمه ألف رحمة ويعوضنا عنه، طول عمرها مصر ولادة»، مشيرة إلى أنه يعد خزينة أسرار للعديد من المشاهير، كونه مصدراً للثقة من الجميع.

«سعيد»: صاحب السبق فى تأسيس الصحافة التليفزيونية

نعى الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسى، عضو مجلس الشيوخ، الكاتب الصحفى الكبير مفيد فوزى، قائلاً: إن مفيد فوزى هو عَلم من أعلام الصحافة المصرية، وكان شخصية غزيرة المعرفة وكثيرة الكتابة، وكان له السبق فى تأسيس الصحافة التليفزيونية، وعمل الكثير من الحوارات التى أثرت فى عالم الصحافة.