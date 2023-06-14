وفاة فنان «مارفل» جون روميتا عن عمر يناهز الـ93 عاما

رحل فنان القصص الهزلية جون روميتا عن عمر يناهز الـ93 عامًا، الذي شارك في إنشاء عدد من الشخصيات الشهيرة في عالم مارفل للقصص المصورة من بينها «وولفرين»، «ماري جين واتسون» و«ذا بانشر»، وفقا لما أعلنه نجله جون روميتا جونيور عبر حسابه على «تويتر».

ونعى جون روميتا جونيور والده، قائلا: «أقول هذا بقلب مثقل.. توفي والدي بسلام أثناء نومه»، متابعا:«إنه أسطورة في عالم الفن ويشرفني أن أسير على خطاه، أرجوكم احتفظوا بتعازيكم هنا احتراما لعائلتي، لقد كان أعظم رجل قابلته على الإطلاق»، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

من هو جون روميتا

جون روميتا الأب هو كاتب قصص مصورة أمريكي، ولد عام يناير 1930، كان أول عمل كاريكاتوري له في عام 1949 كفنان في «مارفل» والتي من خلالها التقى روميتا برئيس التحرير ستان لي، وانضم إلى عالم «مارفل» في 1965، وبحلول يونيو 1973، تمت ترقية «روميتا» إلى مدير فني في «مارفل»، وأثرت بشكل كبير على مظهر كاريكاتير للقصص المصورة طوال السبعينيات والثمانينيات.

قال «روميتا» في كثير من الأحيان إنه يأسف لأنه لم يولد في وقت مبكر حتى يكون من الجيل الأول من الكتاب وفناني الكتب المصورة، ومع ذلك ، فقد كان يفخر بالبناء على ما فعله الآخرون، قال في عام 2002: «بغض النظر عن النجاح الذي حققته ، كنت أعتبر نفسي دائمًا رجلًا يمكنه تحسين مفاهيم شخص آخر، يمكن للكاتب وفنان آخر إنشاء شيء ما ويمكنني تحسينه».