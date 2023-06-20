مواعيد تشغيل قطارات عيد الأضحى للاتحاد النوعي ونادي الجعافرة وأبو الريش

حددت هيئة السكة الحديد، مواعيد تشغيل قطارات عيد الأضحى للاتحاد النوعي ونادي الجعافرة وأبوالريش، موضحة أنها كثفت من الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، وتم توجيه جميع القيادات، بضرورة التأكد من سلامة جميع القيادات قبل خروجها من الورش.

قطارات الاتحاد النوعي

قطار رقم 2242 «تهوية ديناميكية»

- يتم تشغيل قطار رقم 2242 «تهوية ديناميكية» على خط «القاهرة - أسوان».

- يتم تشغيل القطار يوم 26 يونيو الجاري فقط.

- يقوم قطار رقم 2242 «تهوية ديناميكية» الساعة 6.10 مساءاً من محطة القاهرة.

- يصل القطار إلى محطة أسوان الساعة 7.25 صباحاً.

قطار رقم 2243 «تهوية ديناميكية»

- يتم تشغيل قطار رقم 2243 «تهوية ديناميكية» على خط «أسوان - القاهرة».

- يعمل قطار رقم 2243 «تهوية ديناميكية» يوم 7 يوليو المقبل فقط.

- يقوم قطار رقم 2243 الساعة 6.20 مساءاً من محطة أسوان.

- يصل القطار إلى محطة القاهرة الساعة 7.15 صباحاً.

قطارات نادي الجعافرة

قطار رقم 2250 «تحيا مصر»

- يتم تشغيل قطار رقم 2250 على خط «الإسكندرية - أسوان».

- يتم تشغيل القطار يوم 26 يونيو الجاري.

- يقوم قطار رقم 2250 الساعة 7.50 مساءاً من محطة الإسكندرية.

- يصل القطار إلى محطة أسوان الساعة 1.00 مساءاً.

قطار رقم 2251 «تحيا مصر»

- يتم تشغيل قطار رقم 2251 على خط «أسوان - الإسكندرية».

- يعمل القطار يوم 6 يوليو المقبل.

- يقوم القطار الساعة 6.30 مساءاً من محطة أسوان.

- يصل القطار إلى محطة الإسكندرية الساعة 11.50 صباحاً.

قطارات نادي أبو الريش

قطار رقم 2252 «تحيا مصر»

- يتم تشغيل قطار رقم 2252 على خط «الإسكندرية - أسوان».

- يتم تشغيل القطار يوم 26 يونيو الجاري.

- يقوم قطار رقم 2252 الساعة 12.20 مساءاً من محطة الإسكندرية.

- يصل القطار إلى محطة أسوان الساعة 5.00 صباحاً.

قطار رقم 2253 «تحيا مصر»

- يتم تشغيل قطار رقم 2253 على خط «أسوان - الإسكندرية».

- يتم تشغيل القطار يوم 6 يوليو المقبل.

- يقوم قطار رقم 2253 الساعة 1.20 مساءاً من محطة أسوان.

- يصل القطار إلى محطة الإسكندرية الساعة 6.10 صباحا.