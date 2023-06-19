محمد سرحان عميدا لكلية العلاج الطبيعي بجامعة قناة السويس

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الاثنين، تعيين الدكتور محمد علي عبد الرحمن سرحان، عميدا لكلية العلاج الطبيعي بجامعة قناة السويس.

واستقبل «مندور» اليوم الاثنين، الدكتور محمد سرحان، الأستاذ المساعد بقسم العلاج الطبيعي لأمراض وجراحات الجهاز العضلي والهيكلي بكلية العلاج الطبيعي جامعة قناة السويس؛ لتقديم التهنئة له بعد تكليفه بالعمل عميدا لكلية العلاج الطبيعي، بحضور الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

مندور: افتتاح الكلية العام المقبل

وقال رئيس جامعة قناة السويس، إن كلية العلاج الطبيعي ستفتح أبوابها للطلاب الجدد العام الأكاديمي القادم 2023 - 2024، مشيرا إلى أن الكلية تم تجهيزها على أعلى مستوى، مضيفا أنه تم تخصيص مبنيين للكلية التي ستعمل على إعداد خريج قادر على تقديم أفضل خدمة علاجية للمرضى، كما سيتم إنشاء مركز للعلاج الطبيعي والتأهيل بجامعة قناة السويس يُقدم خدمة علاجية في مجال العلاج الطبيعي والتأهيل لأهالي إقليم القناة وسيناء.

من هو الدكتور محمد سرحان؟

وتخرج الدكتور محمد سرحان من كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، وبدأ تدرجه الوظيفي بالعمل مدرسا بجامعة جنوب الوادي، ثم أستاذ مساعد بجامعة جنوب الوادي، وحصل على ماجستير العلاج الطبيعي من جامعة القاهرة عام 2009، عن رسالة بعنوان «دراسة مقارنة بين التمرينات العلاجية والمعالجة اليدوية في علاج متلازمة انحشار الكتف»، وحصلت رسالته على أفضل بحث ماجستير على مستوى جامعة القاهرة لعام 2009.

كما حصل «سرحان» على الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 2015، عن رسالة بعنوان «دراسة مقارنة بين ثلاث برامج علاجية في علاج متلازمة انحشار الكتف».