رئيس جامعة قناة السويس: الجامعات الأهلية توفر فرص تعليم جيدة وقوية

وجه الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والقائم بأعمال رئيس جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة، الشكر للمساهمين، قائلا: «هناك أشخاص تحملوا ضغوطا كبيرة لكي تكون جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية الجديدة على ما هي عليه الآن».

الرئيس عبدالفتاح السيسي هو صاحب فكرة الجامعات الأهلية

وأضاف مندور خلال الجولة التفقدية التي أجراها وزير التعليم العالي والبحث العلمي في جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة بحضور عدد من الصحفيين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو صاحب فكرة الجامعات الأهلية وأن الجامعات الأهلية توفر فرص تعليم جيدة وقوية حتى عام 2050، واعدا الحضور بأن تكون كافة الإمكانات متوفرة للطلاب خلال العام الجامعي المقبل.

تعليم جيد من منظور تنافسي

وأشار مندور إلى أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ستقدم تعليم جيد من منظور تنافسي سيكون أفضل من جامعة قناة السويس الأم، مضيفا: «لا أؤمن بالتعليم فقط وإنما بحياة جامعية متزنة تشمل ممارسة الطلاب للأنشطة الطلابية والمسرح والرياضة».