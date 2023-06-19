«التدخل السريع» بالغربية ينقل مسنا بلا مأوى إلى إحدى دور الرعاية

نجح فريق التدخل السريع بالغربية في إنقاذ مسن مواليد 1948 يتجاوز عمره 75 عاما، مقيم بقرية بشبيش مركز المحلة، وذلك بقيادة الدكتور خالد أبو المجد، رئيس فريق التدخل السريع، ورئيس لجنة مواطن بلا مأوى الرئاسية بالغرببة.

المسن يعيش بمفرده

جاء ذلك بعد ورود بلاغ لرئيس فريق التدخل بوجود مسن يعيش بمفرده في قرية بشبيش بمركز المحلة ولا يوجد أحد لخدمته، وعلى الفور تم إخطار أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية.

وتم تشكيل فريق برئاسة خالد أبو المجد، ونجاح سراج، مدير إدارة الأمن، وعابد عبد المغني، عضو اللجنة من الحوكمة بالمحافظة، وتبين أن الحالة لمسن يدعى «ع. أ م. ع. ب»، مقيم بقرية بشبيش مواليد 1948، وكان متزوجا وأب لـ6 أشخاص، وجميعهم مؤهلات عليا، ويعيش بمفرده بعد أن قامت زوجته بعمل قضية خلع، وتخلى جميع الأبناء عنه.

إدخال المسن دار الرعاية

وقال المسن إنه كان يعمل مبيض محارة وظروفه المادية متيسرة، وعمل في السعودية 20 عاما، ولكنه تقدم به العمر ولا يستطيع خدمة نفسه حاليا.

وتم إدخاله دار الرعاية الاجتماعية للمسنين التابعة لجمعية الدفاع، حيث أنها الدار الوحيدة التي تستضيف غير القادرين على خدمة أنفسهم وكذلك غير المقتدرين ماديا.