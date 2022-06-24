فريق التدخل السريع بوزارة التضامن يتدخل لإنقاذ سيدة وأطفالها

وجهت وزارة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع بفحص الشكوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بوجود سيدة تنام على أحد أرصفة الشارع هي وأطفالها بمنطقة السيدة عائشة.

وعليه توجه فريق التدخل السريع المركزى، والمحلي بالقاهرة إلى مكان تواجد السيدة وأطفالها، وتبين أن السيدة تدعى «سماح ا.م» وتبلغ من العمر 33 عاما، ولديها طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام وطفل يبلغ من العمر 3 سنوات، وقد تم طردها هي وأطفالها من الشقة التي كانوا يقيمون بها، وذلك لعدم دفع الإيجار الشهري ومن ذلك الحين وهي تجلس تحت كوبري السيدة عائشة وتنام بالمقابر المجاورة.

التنسيق مع الإدارة العامة لشؤون المرأة

وعليه تم التنسيق مع الإدارة العامة لشؤون المرأة بالوزارة وتم إيداع السيدة، وأطفالها بأحد مراكز استضافة النساء ضحايا العنف لتتلقي كل أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية هي وأطفالها.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها 9 مراكز لاستضافة وتأهيل النساء ضحايا العنف على مستوى الجمهورية، والهدف من هذه المراكز هو حماية النساء المعرضات والناجيات من العنف وحماية كيان الأسرة، بالإضافة إلى تأهيل النساء والأطفال للتعافي نفسيا واقتصاديا لإعادة دمجهم في المجتمع حال اختيار الانفصال عن الأسرة أو المساهمة في الاستشارات الأسرية للحفاظ على كيان الأسرة حال وجود فرص للتعايش الآمن وإعلاء المصلحة الفضلى للنساء وأطفالهن.

أرقام التدخل السريع

هذا ويتلقى فريق التدخل السريع شكاوى وانتهاكات دور الرعاية الاجتماعية والأشخاص بلا مأوى على الخط الساخن 16439 وعلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الخط الساخن 16528.